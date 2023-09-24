«Статистическая погрешность»: Коц дал название россиянам, донатящим ВСУ Военкор Коц: переводившие деньги ВСУ 25 тысяч россиян — это 0,016% населения

Военный корреспондент Александр Коц в своем Teegram-канале заявил, что данные о 25 тысячах россиян, донатящих ВСУ, скорее, радуют его. Он посчитал, что это число — всего лишь 0,016% от всего населения страны.

25 тысяч россиян, донатящих ВСУ, — это 0,016% нашей 150-миллионной страны. Статистическая погрешность, другими словами, — пишет Коц.

При этом он задался вопросом, для чего собирается такая статистика. Военкор допустил, что у органов есть полный список людей, проводивших транзакции. Вместе с тем он отметил, что в новостных сводках периодически появляются сообщения из разных регионов о задержании граждан, спонсирующих военные силы Украины.

О числе россиян, донативших ВСУ, 24 сентября сообщил Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на «надежные источники». Авторы канала отметили, что речь идет только о подтвержденных фактах переводов на сборы для украинских формирований и в соответствующие фонды.

7 сентября стало известно, что в Хабаровске Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении местного жителя после перевода денег Вооруженным силам Украины. Мужчину подозревают в государственной измене, он задержан.