«Стамесочками колупаю»: Юрий Стоянов рассказал о своем хобби Юрий Стоянов рассказал об увлечении столярным делом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов признался в беседе с Пятым каналом, что освоил профессию столяра. По его словам, столярное дело, которым он увлекся во время пандемии, превратилось в один из лучших вариантов отдыха.

Это и есть мой отдых. Я запираюсь в своей мастерской и там что-то стамесочками колупаю, делаю какие-то кресла, стульчики, столики. <...> И ни о чем в это время не думаю. Оказывается, это тоже отдых — не думать. Ты думаешь только о том, как бы не отрезать себе палец, — рассказал актер.

Он добавил, что на новое хобби его вдохновило знакомство в соцсетях во время пандемии с представителями профессий, связанных с металлом и деревом. Теперь артист делает мебель, которую затем дарит друзьям и близким. Как рассказал Стоянов, также он начал изготавливать ножи.

Не деревянные, настоящие, разрешенные — там очень жесткие ГОСТы есть, какой нож считается не боевым. Вот делаю ножи, по-моему, хороший подарок, — отметил актер.

Ранее стали известны результаты соцопроса, согласно которым 42% россиян считают своим главным хобби чтение. Второе место по популярности среди хобби занимает спорт — им увлекается 31% россиян. На третьей строчке находится просмотр фильмов и сериалов (29%).