Стало известно, чем россияне предпочитают заниматься после работы Опрос ОК: 42% россиян назвали чтение любимым хобби

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из главных увлечений россиян после работы является чтение, об этом заявили 42% респондентов, принявших участие в совместном опросе социальной сети «Одноклассники» и сервиса «Работа.ру». При этом среди мужчин о любви к книгам заявили 33% опрошенных, в то время как среди женщин таких оказалось 48%. Второе место по популярности среди хобби занимает спорт — им увлекается 31% россиян. На третьей строчке находится просмотр фильмов и сериалов (29%).

Только 38% опрошенных находят время на свои увлечения постоянно, а 43% не могут заниматься хобби после работы на регулярной основе. Каждый десятый респондент не имеет увлечений, но хотел бы их найти, еще 9% не могут выбрать, что им интересно. Большинство россиян (58%) хотят иметь больше свободного времени, чтобы заниматься любимыми занятиями после работы. Для них хобби является способом расслабиться. 21% респондентов рассчитывают превратить увлечения в способ зарабатывать деньги.

Кроме того, опрос показал, что практически каждый пятый россиянин (19%) не тратит деньги на свое хобби. Это связано с популярностью видеоигр, фильмов и чтения. Более половины опрошенных (54%) выделяют на увлечения до 5 тысяч рублей в месяц. До 10 тысяч рублей тратит около 14%, при этом чаще всего это расходы на спорт и животных. От 16 тысяч рублей до 30 тысяч рублей готовы тратить 5% опрошенных, и только 2% называют суммы выше.

По данным «Одноклассников», осенью среди аудитории возрос интерес к контенту про спорт. Охваты групп по этому направлению увеличились на 48%. Также люди стали чаще увлекаться путешествиями — аудитория выросла на 33%. Востребованность материалов о кулинарии выросла на 31%, про DIY-контент — на 29%, а про книги — на 26%.

Всего в опросе приняли участие 2,7 тысячи респондентов из всех регионов России.

Психолог Наталья Безгина ранее посоветовала заниматься хобби и общаться с близкими, чтобы справиться с осенней депрессией. По ее словам, стоит больше гулять, чаще ходить в кино и театры, играть в настольные игры.