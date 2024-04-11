Стало известно содержание рассекреченных документов о ВОВ ФСБ рассекретила документы о казнях поляков и фальсификации «Катынского дела»

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ФСБ рассекретило архивные документы, касающиеся преступлений нацистов на территории Смоленской области во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Отмечается, что среди раскрытых данных есть свидетельства об убийствах поляков, а также о фальсификациях Германии обстоятельств «Катынского дела».

Как уточняет агентство, среди документов множество протоколов с допросов поляков, которые встали на сторону немецких сил и служивших в Смоленской области. Один из них, Эдуард Потканский, заявил, что ему и его сослуживцам летом 1943 года показали могилы польских офицеров, расположенные в Катынском лесу. Он добавил, что, как утверждали немецкие солдаты, там находилось до 12 тысяч офицеров, расстрелянных немцами, рядом с захоронениями лежали личные вещи убитых, и их письма. Состояние этих вещей не соответствовало заявлениям о том, что убийства были совершены в 1939 году сотрудниками НКВД.

Все эти вещи и в особенности личные документы и деньги были в таком виде, в каком они никак не могли сохраниться в земле с 1939 года. Деньги, например, были еще совершенно новые и как будто не находились в обращении, — заявил он.

Ранее стало известно, что отряды немецких карателей осуществляли массовые расстрелы мирных жителей на территории Смоленской области. При этом в их число входили как женщины, так и дети.