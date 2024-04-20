Стало известно, сколько шашлыка готовы съесть россияне за раз 40% россиян готовы за один раз съесть полкило шашлыка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40% россиян готовы съесть за один раз 500 граммов шашлыка или даже больше, следует из результатов опроса Россельхозбанка, которое публикует РИА Новости. По мнению большинства опрошенных, если мясо выбрано правильно и блюдо приготовлено с любовью для близких, то предела количеству шашлыка нет. Около четверти респондентов готовы съесть от 200 до 350 грамм, каждый пятый — менее 200 грамм, а 12% могут съесть до полукилограмма.

Наиболее популярным мясом для пикника, по мнению опрошенных, является свинина. На втором месте — курица и индейка, затем идет баранина, говядина и разные виды рыбы. Примерно 5% опрошенных предпочитают шашлык из овощей или грибов.

Большинство респондентов любят готовить шашлык сами, не доверяя это дело посторонним. Некоторые (около 10%) покупают готовое блюдо, а примерно каждый пятый приобретает замаринованное мясо, чтобы экономить время, но все равно радуется процессу приготовления шашлыка.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала лучший маринад для шашлыка. По ее словам, для полезного маринада для шашлыка лучше всего использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус.