Стало известно, сколько россиян зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц Росстат: 11% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей в месяц

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Более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает лишь каждый десятый из россиян, сообщает РБК, ссылаясь на доклад Росстата. Еще 26,2% россиян зарабатывают от 27 до 45 тысяч рублей.

Специалисты проанализировали среднедушевой доход граждан России, включая зарплаты, социальные выплаты, доходы от собственности и самозанятость. Оказалось, что менее 1% населения получают меньше семи тысяч рублей в месяц, а более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают лишь 11,2% россиян

Ранее выяснилось, что самые высокие зарплаты в России получают работники транспортно-логистической отрасли. Они зарабатывают в среднем 139 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем месте — сотрудники горнодобывающих компаний и тяжелого машиностроения с зарплатой 116 тысяч рублей и 110 тысяч рублей соответственно.

При этом одни из наиболее скромных доходов предлагают организации в области культуры — 55 тысяч рублей. Еще меньше хотят платить в сфере телекоммуникаций и розничной торговли — 52 тысячи рублей.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы россиян увеличились на фоне роста российской экономики. По его словам, реальная зарплата прибавила 8,2%, а реальные доходы — 5,8%. В России также отмечен рост промышленного производства, добавил глава Минфина.