Стало известно, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году ВЦИОМ: 57% россиян сталкивались со стрессом в этом году

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о стрессе и стрессовых привычках в рамках спецпроекта с РБК. Как сообщается на сайте центра, в этом году стрессовые ситуации переживали 57% россиян, из них 26% сталкивались со стрессом несколько раз в месяц. Главным источником стресса остаются работа (22%), спецоперация на Украине (20%) и нестабильное финансовое положение (18% у 18—24-летних).

Отмечается, что в меньшей степени подвержены стрессу россияне старше 60 лет (не сталкивались со стрессом 57%, а сталкивались несколько раз в месяц не более 13%), проживающие в селе или небольших населенных пунктах до 100 тысяч человек и отдающие предпочтение телевизору. Этому могут способствовать размеренный образ жизни, отсутствие работы и выросшие дети.

Кроме того, те, кто сталкивается со стрессом несколько раз в месяц и чаще, стали снимать тревогу при помощи общения (31%) и спорта (22%), а также «сидеть» в телефоне и гаджетах просто так (19%). За помощью к специалистам по психологии обратились только 7% россиян, еще 6% стали чаще смотреть видео по психологии.

В телефонном опросе на тему стрессов приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как заявила по его итогам советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, общество достаточно долго находится в ситуации неопределенности и повышенного риска, что отражается на общем эмоциональном состоянии россиян, заставляя их искать общения с близкими. При этом более пожилые россияне обычно не прибегают к услугам психологов, в отличие от молодежи.

Ранее психолог Эльвира Наумова дала несколько советов, призванных побороть тревожность. По ее словам, стоит воспользоваться специальной практикой и сосредоточиться на своем дыхании или же начать делать что-либо своими руками в стрессовой ситуации. В борьбе с таким состоянием также может помочь успокаивающая музыка. При этом тревожные состояния, которые продолжаются более шести месяцев, должны стать поводом для обращения к врачу.