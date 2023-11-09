Стало известно, сколько россиян доверяют полицейским ВЦИОМ: 66% россиян доверяют сотрудникам полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две трети россиян (66%) заявили о доверии к сотрудникам полиции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации. Согласно исследованию, наиболее высокий уровень доверия (85%) показала возрастная группа от 18 до 24 лет.

В частности, вырос уровень общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона. Всего за пять лет, с 2012 по 2018 год, доля доверяющих выросла в 1,6 раза — с 35% до 57%. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений — в 2022 году о своем доверии сотрудникам полиции своего региона сообщили 62%, в 2023 году — 66%, — указал ВЦИОМ.

О недоверии к правоохранителям сообщили 25% респондентов. Однако с 2022 года эта доля снизилась на семь процентных пунктов, а за прошедшие 11 лет — почти в 2,5 раза (с 61%).

Ранее ВЦИОМ сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину безусловно или скорее доверяют 77,7% россиян. О недоверии главе государства заявили 18% опрошенных. На втором месте по уровню доверия среди политиков оказался премьер-министр России Михаил Мишустин, которого назвали 60,5% респондентов. Противоположного мнения о главе правительства придерживаются 19,8% опрошенных.