Назван процент россиян, доверяющих Путину ВЦИОМ: Путину доверяют 77,7% россиян

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президенту РФ Владимиру Путину безусловно или скорее доверяют 77,7% россиян, как показали результаты опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте организации. О недоверии Путину заявили 18% опрошенных.

На втором месте по уровню доверия среди политиков оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого назвали 60,5% респондентов. Противоположного мнения о главе правительства придерживаются 19,8% опрошенных.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев занял третью строчку, доверие к нему испытывают 39,4% участников опроса. О недоверии к Медведеву заявили 45,8% россиян. По этому показателю политик уступает только лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, которому не доверяют 48,3% опрошенных. Рейтинг доверия Зюганова составил 32,2%.

При этом 29,9% россиян доверяют лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, не доверяют ему же 36,2% опрошенных. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заручился доверием 19,1% респондентов, о недоверии ему заявили 30,1% россиян. Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев пользуется доверием у 7,4% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 19,4% россиян.

Вопрос задавался по каждому политику отдельно. Исследование проводилось путем телефонного опроса 29 октября 2023 года.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что по итогам опроса с 9 по 15 октября уровень одобрения деятельности Владимира Путина составил 74,6%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,9% респондентов.