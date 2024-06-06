Baza выяснила, сколько денег погибшая экс-судья перевела мошенникам Baza: экс-судья выпала из окна после перевода мошенникам 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канала Baza сообщил, что экс-судья Таганского суда выпала из окна после перевода телефонным мошенникам 2 млн рублей. По данным СМИ, злоумышленник представлялся председателем Таганского суда. В публикации уточняется, что в середине мая пострадавшей написал человек, назвавший себя ее бывшим руководителем, в итоге женщина перевела на «безопасный счет» миллион рублей.

Канал отмечает, что мошенник сообщил бывшей судье о попытке похитить ее деньги и отправить на финансирование ВСУ. В посте говорится, что злоумышленник предупредил женщину о звонке сотрудников спецслужб и Центробанка РФ.

Авторы публикации отметили, что мошенники убедили жертву сходить в банк и взять еще один миллион рублей в кредит, а на следующий день она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По словам близких, женщина сильно переживала из-за сложившейся ситуации.

Baza уточняет, что тело экс-судьи было найдено утром 5 июня около дома на 1-й улице Машиностроения. По данным канала, позднее полицейские нашли записку.

В России все более активно практикуется тактика мошенничества, когда преступники общаются с жертвой от имени ее руководителя, просят деньги в долг либо выстраивают более изощренную схему обмана. Почему схема с «начальником» срабатывает, чем она отличается от других, как вывести мошенников на чистую воду и не отдать им все свои сбережения — в материале NEWS.ru.