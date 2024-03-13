Стало известно, сколько могут храниться готовые макароны Нутрициолог Фатеева: готовые макароны хранятся не более двух суток

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Готовые макароны, которые сразу остудили и поставили в холодильник, могут храниться не более двух суток, предупредила нутрициолог Анастасия Фатеева. В разговоре с Пятым каналом специалист уточнила, что лучше не есть даже тот гарнир, который простоял в холодильнике целый день, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.

Если сразу остудить и поставить в холодильник, то это не больше двух суток. А лучше не больше суток, чтобы не рисковать подхватить кишечную инфекцию, — пояснила нутрициолог.

Чтобы исключить все риски, следует обратить внимание на консистенцию готового продукта: макароны не должны прилипать друг к другу. Фатеева отметила, что срок хранения гарнира зависит от сорта муки: дольше всего свежими остаются пшеничные, цельнозерновые, полбяные и гречневые макароны. Также важно учитывать, не находились ли рядом другие продукты или соусы.

В идеале срок хранения — 12 часов. И нужно все съесть. Потому что любые соусы, мясо — это лучшая питательная среда для патогенных микроорганизмов, — предупредила специалист.

Нутрициолог Ксения Молчанова ранее рассказала, что для восстановления здоровья и укрепления иммунитета после зимы необходимо скорректировать режим питания и убрать дефицит витаминов и микроэлементов. По ее словам, ключевую роль в нормализации работы иммунной системы играет белок.