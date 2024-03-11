Россиянам перечислили продукты для укрепления иммунитета после зимы Нутрициолог Молчанова: для укрепления иммунитета необходимы белок и клетчатка

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Для восстановления здоровья и укрепления иммунитета после зимы необходимо скорректировать режим питания и убрать дефицит витаминов и микроэлементов, рассказала в беседе с Lenta.ru нутрициолог Ксения Молчанова. По ее словам, ключевую роль в нормализации работы иммунной системы играет белок, каждый день необходимо съедать как минимум 0,8 грамма протеина на килограмм массы тела. Эксперт рекомендовала добавить в рацион богатые белком рыбу, морепродукты, яйца, куриное мясо и бобовые.

Также Молчанова заявила о пользе для иммунитета насыщенных железом продуктов питания: печени (куриной, говяжьей, утиной, гусиной), субпродуктов, яиц, мидий, мяса говядины. Кроме того, эксперт призвала обратить внимание на микрофлору кишечника.

Наш кишечник обладает собственной иммунной системой, которая составляет 70–80% всей иммунной системы организма. Состояние его микрофлоры оказывает влияние не только на наше самочувствие, но и на работу всего иммунитета, — сказала она.

Для поддержания микрофлоры кишечника нутрициолог посоветовала употреблять богатые клетчаткой овощи и фрукты, ферментированные продукты, охлажденный рис, картофель и зеленые бананы, содержащие полезный для кишечных бактерий резистентный крахмал. Также Молчанова считает, что на иммунитет влияют эмоциональное состояние и физическая активность.

Ранее диетолог Асият Хачирова рассказала, что квашеная капуста является чемпионом среди продуктов питания по содержанию витамина C, необходимого для поддержания иммунитета. Эксперт подчеркнула, что данное блюдо получают в процессе ферментации, когда обычная капуста обогащается полезными микроорганизмами, благодаря чему расщепляется на пищевые волокна и лучше усваивается.