Терапевт рассказал, сколько в день можно съесть мандаринов Терапевт Асанов: без вреда для здоровья можно съесть пять-шесть мандаринов в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норма мандаринов для взрослого человека, безопасная для здоровья, составляет пять-шесть в штук в день, рассказал NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов. Медик подчеркнул, что желательно распределить цитрусовые на целый день, разбить на порции. Он отметил, что «чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше».

Безопасная норма — пять-шесть штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Также чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше. Мандарины содержат немало глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, то выработанный инсулин нарушает расщепление жира, из-за чего человек набирает вес, — заявил Асанов.

Он напомнил, что мандарин — один из самых богатых полезными веществами продуктов, в нем содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты, но «важно понимать, что это цитрусовое, способное вызывать аллергические реакции при переедании».

Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем. Также педиатры не советуют давать мандарины детям до года. Не рекомендую мандарины в качестве десерта, так как они запускают процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцируют вздутие, — рассказал Асанов.

По его словам, мандарины плохо сочетаются с жирами и белками мяса, рыбы и птицы, кроме того, цитрусовые повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином.

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