Стало известно, сколько лекарств Россия потеряла из-за санкций Онколог Гутник: санкции лишили Россию двух тысяч наименований лекарств

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В результате западных санкций Россия потеряла порядка двух тысяч наименований лекарственных препаратов, рассказал в беседе с НСН врач-онколог Вадим Гутник. По его словам, непростая ситуация сложилась в том числе в онкологии, где ощущается значительная нехватка препаратов для пациентов, заявил в беседе с НСН.

С момента начала спецоперации из-за санкционных игр исчезло из оборота около двух тысяч наименований лекарственных препаратов. Из них значительная доля тех, которые используются для лечения онкологических пациентов. <...> Мы с этим сталкиваемся каждый день, — признал онколог.

Он отметил, что в стране также наблюдается дефицит других лекарств. При этом аналоги ушедших из России препаратов далеко не всегда достаточно эффективны. Как рассказал эксперт, дженерики не всегда соответствуют оригиналам по качеству, зачастую они хуже очищены и более токсичны.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал, что препарат американской фармацевтической компании Eli Lilly «Эффиент» («Прасугрел»), который принимают для предотвращения повторного инфаркта, не является уникальным и имеет аналоги на рынке. По словам врача, снижение поставок зарубежного препарата не окажет негативного влияния на медицину в РФ.