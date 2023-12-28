Стало известно, сколько человек вошли в список доверенных лиц Путина ЦИК: 346 человек вошли в список доверенных лиц Путина на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Список доверенных лиц президента России Владимира Путина состоит из 346 имен, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря Центральной избирательной комиссии РФ Натальи Будариной. В их числе значится актер Сергей Безруков, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и джазмен Игорь Бутман. Также в список вошли дирижер Юрий Башмет, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и режиссер Никита Михалков.

В списке доверенных лиц действующего главы государства также значатся врач Леонид Рошаль, фигурист Евгений Плющенко, боксер Александр Поветкин и другие. Документы для регистрации доверенных лиц поступили в Центризбирком 26 декабря. Всем гражданам, внесенным в данный список, будут выданы удостоверения соответствующего образца.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 33 человека. Из них девять кандидатов выдвинуты партиями, еще 24 человека — самовыдвиженцы.

В ЦИК ранее заявили, что около 38 млн россиян смогут принять участие в голосовании на выборах в дистанционном формате. Такая возможность предусмотрена в 29 российских регионах, увеличивать их количество не планируется.