В ЦИК рассказали, сколько россиян смогут проголосовать на выборах из дома Памфилова: около 38 млн россиян смогут проголосовать на выборах дистанционно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 38 млн жителей России смогут проголосовать на выборах президента в дистанционном формате, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, такая возможность будет предоставлена жителям 29 регионов страны, данное число увеличиваться не будет. Согласно статистическим данным, 38 млн человек — это больше трети потенциальных избирателей.

Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 млн человек в 29 регионах, — рассказала глава ЦИК РФ.

Памфилова подчеркнула, что четыре года назад в России дистанционное голосование проводилось лишь в одном российском регионе. Выбрать данную форму голосования могли несколько тысяч человек. В 2024 году эта возможность будет многократно расширена.

Руководитель ЦИК ранее заявила, что жители новых регионов России смогут проголосовать на выборах по украинскому паспорту. Такую возможность предоставят жителям населенных пунктов, пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС и потерявшим российские документы. По словам Памфиловой, соответствующее решение должны принять региональные власти.