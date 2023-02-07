Стало известно, при каком поведении кошку нужно срочно показать ветеринару Ветеринар Галкин: если кошка отказывается от корма и тяжело дышит, ее срочно нужно показать специалисту

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Если кошка стала апатичной, отказывается от корма, прячется в укромных местах, теряет вес, много пьет, то необходимо срочно показать ее специалисту, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт отметил, что с подозрением нужно отнестись и к чрезмерной активности и тревожности четвероногого. По его словам, питомцы не всегда сразу сигнализируют хозяину о проблемах со здоровьем.

Поводом для срочного визита к ветеринару может стать апатия, отказ от корма, новая привычка прятаться в укромных местах, потеря веса, обильное питье. Или наоборот, если кошка стала слишком активной и беспокойной. Об инфекции или проблемах с сердцем говорят тяжелое дыхание, одышка, кашель. При этом обязательно исключайте стрессовый фактор. Диарея, рвота и вздутие живота также могут указывать на инфекционное заболевание, отравление, непроходимость в ЖКТ, — подчеркнул Галкин.

Ветеринар добавил, что владельцам кошек нужно насторожиться, если любимица внезапно начала ходить в туалет «не в лоток и маленькими порциями, если моча странного цвета и запаха, либо вообще не может сходить в туалет».

Если кошка вообще перестала ходить в туалет — срочно везите к ветеринару, это симптомы цистита, мочекаменной болезни и острой задержки мочи. Выделения из половых путей самки в период полового покоя и болезненность живота указывают на воспаление матки. Если вы видели, как кошка проглотила несъедобный предмет, лучше не полагаться на удачу, а как можно скорее бежать в клинику, — рассказал Галкин.

К другим экстренным состояниям эксперт причислил паралич конечностей, травмы, кровотечения и тяжелые продолжительные роды.

Ранее психолог Ирина Леонова рассказала, что типичным владельцем домашней кошки является замкнутый, ранимый и отчасти упрямый человек, готовый отстаивать свою точку зрения до конца. Эксперт добавила, что кошатники предпочитают одиночество, избегают шумных компаний, но часто игнорируют или нарушают правила.