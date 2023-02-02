Психолог описала портрет типичного владельца домашних кошек Психолог Леонова: домашних кошек чаще всего заводят замкнутые и ранимые люди, игнорирующие правила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Типичным владельцем домашней кошки является замкнутый, ранимый и отчасти упрямый человек, готовый отстаивать свою точку зрения до конца, рассказала NEWS.ru психолог Ирина Леонова. Эксперт добавила, что подобные граждане больше остальных любят находиться в одиночестве и избегают шумных компаний.

Люди заводят домашних питомцев, особенно кошек, еще и для того, чтобы не чувствовать себя одинокими. «Кошатники» по статистике более замкнутые, ранимые и чувствительные люди. Они больше остальных любят находиться в одиночестве, предпочитают тихие посиделки шумным компаниям, избегают вечеринок, а также чаще игнорируют правила и в большей степени готовы к отстаиванию своей точки зрения до конца, — подчеркнула Леонова.

По ее словам, благодаря общению с кошками люди легче переносят ряд недугов и расстройств: неврозы, сердечно-сосудистые заболевания и стресс. Собеседница отметила, что достаточно в течение 15 минут гладить питомца, и артериальное давление и пульс выравниваются до нормальных значений. По ее словам, кошки также оказывают эмоциональную поддержку при расставаниях, жизненных потрясениях и утратах, конечно, если ранее к ним тоже проявляли доброту.

Ранее ветеринар Богдан Галкин рассказал, что погони собак за кошками могут быть вызваны инстинктами, близкими к охотничьим и разницей в языке тела. Свою роль в этом может играть и то, что животные расценивают уличную территорию как собственность и по-разному относятся к неожиданной компании.