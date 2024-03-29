Стало известно, почему ВСУ так боятся бомбы Д-30СН Военный эксперт Артамонов: бомбу Д-30СН можно запускать прямо с земли

Фото: МО РФ

Бомбу Д-30СН можно запускать прямо с земли, без помощи самолета, заявил NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. По его словам, с этим боеприпасом даже линия обороны Днепра «проблем не составит» — все будет перепахано.

Д-30СН — это не просто бомба. Это универсальный межвидовой планирующий боеприпас. И межвидовой означает, что бомбу можно запускать не только с самолета, но и с земли. Для этого можно использовать имеющуюся технику, причем одновременно выпускать блоки по четыре-шесть Д-30СН. А ведь каждая из них несет по 250–300 кг взрывчатки. Шесть бомб в одно место, каждая из которых имеет по 250–300 кг взрывчатки — это очень мощный удар. Это очень плохая новость для ВСУ, — сообщил он.

Эксперт напомнил, что у ВС России есть еще старые ФАБ, которых хватит «и на третью мировую». Все это вместе позволить наносить по противнику чрезвычайно разрушительные удары, после них пойдет и пехота, и «все остальное с людьми на борту», резюмировал он.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года в России началось массовое производство фугасной тротиловой авиабомбы ФАБ-3000. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу в присутствии журналистов доложили в ходе инспекции предприятий оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Последнюю модель можно сбрасывать с высоты в 16 километров, а максимальная ее скорость в полете составляет 1200 км/ч, констатировали инженеры. Радиус сплошного поражения бомбы — 46 метров, радиус осколочного поля — 260 метров.