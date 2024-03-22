ФАБ-3000 — чем впечатляет мощная российская авиабомба

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В феврале 2024 года в России началось массовое производство фугасной тротиловой авиабомбы ФАБ-3000. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу в присутствии журналистов доложили в ходе инспекции предприятий оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области.

Напомним, что первая бомба из серии ФАБ была принят на вооружение еще в СССР в 1946 году. Основными целями, против которых она используется, считаются мосты и плотины, укрепленные сооружения, бетонные укрепления и промышленные объекты.

Последнюю модель – ФАБ-3000 – можно сбрасывать с высоты в 16 километров, а максимальная ее скорость в полете составляет 1200 км/ч. Радиус сплошного поражения бомбы — 46 метров, радиус осколочного поля — 260 метров. Боеприпас применялся, к примеру, в ходе советской военной кампании в Афганистане. Теперь он применяется в зоне украинского конфликта.

Кроме того, представители предприятия отчитались министру обороны о том, что производство авиабомб предыдущего поколения – ФАБ-500 – увеличилось многократно, а ФАБ-1500 — в два раза. ФАБ-500 зачастую используются в зоне СВО с модулями коррекции, что резко увеличивает их точность попадания. Украинские военные эксперты называли российские корректируемые авиабомбы одной из причин отступления ВСУ из города Авдеевка в ДНР.

О том, каковы технические характеристики ФАБ-3000 — смотрите инфографику NEWS.ru.