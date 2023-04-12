Стало известно, почему в ближайшее время люди не смогут полететь на Марс Академик Маринин рассказал о невозможности обеспечить космонавтов водой для полета на Марс

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Кадр из фильма «Марсианин»

В ближайшие 50 лет люди не смогут полететь на Марс, так как на данный момент нет возможности обеспечить космонавтов всем необходимым, в том числе водой, для такого длительного полета, рассказал академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин. Комментируя РИАМО заявление американского предпринимателя Илона Маска о предстоящем полете, эксперт отметил, что для этого на космическом корабле должно быть несколько тонн воды.

Представьте, каждому космонавту в день нужно 2,5 л воды. Трем космонавтам лететь семь месяцев туда и семь месяцев обратно, а еще полгода там. <...> Посчитайте, сколько тонн воды нужно везти с собой, чтобы три космонавта слетали туда. Кроме того, нужно везти запчасти для возможных ремонтов, еду, одежду на 1,5 года, кислород, топливо и так далее, — пояснил академик.

Маринин рассказал, что в России на данный момент программы полета на Марс нет, но решаются отдельные проблемы. Например, разрабатывается система жизнеобеспечения замкнутого цикла, когда из технической воды получают кислород, а растения могут обеспечить еще и пищей. Академик уточнил, что пока никому в мире не удалось организовать полную и беспрерывную работу такой системы.

Эксперт отметил, что для такого полета космонавты также должны быть обеспечены радиационной защитой. Она должна нейтрализовать воздействие космического и солнечного излучения во время нахождения вне радиационных поясов.

В ближайшие 50 лет никакой Маск никуда на Марс никаких людей не отправит. Это я вам гарантирую, — заключил академик.

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявил, что компания может запустить 120-метровый космический корабль Starship в конце третьей недели апреля. Он уточнил, что точная дата будет зависеть от «выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA)».