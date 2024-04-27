Стало известно, отправится ли задержанный замминистра Иванов в зону СВО Военэксперт Баранец: замминистра Иванов не поедет на СВО из-за непризнания вины

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил в разговоре с NEWS.ru, что задержанный по подозрению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов вряд ли поедет в зону СВО, так как не признал вину. Собеседник не исключил, что Иванова переведут под домашний арест в ближайшее время.

Не исключаю, что Иванова через недельку отправят под домашний арест, тогда о какой отправке на СВО может идти речь? Попроситься на СВО — это значит признать вину, а он категорически не признает. То, чего мы сегодня знаем, это сплетни, домыслы и предположения. Пока что, адвокат одной левой справляется, — считает Баранец.

Адвокаты Иванова просят отправить обвиняемого в получении взяток замминистра под домашний арест или избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Они также планируют предложить суду залог за выход Иванова из под стражи, но сумма пока не озвучена.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что замминистра обороны владеет роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области. Как передает канал, недвижимость находится в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, он построен в стиле классицизм.

До этого один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие экс-замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Согласно версии следствия, Иванов от лица Минобороны предоставлял более выгодные подряды через электронную систему торгов в период с 2018 по 2023 год.