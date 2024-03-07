Стало известно о вспышке кори в Московской духовной академии Mash: вспышку кори обнаружили в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде

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Telegram-канал Mash сообщил, что вспышку кори зафиксировали в Московской духовной академии в стенах Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. По его информации, пять семинаристов попали в больницу.

Mash сообщает, что всем госпитализированным от 18 до 21 года, симптомы вируса у них появились 1 марта, после чего их положили в медико-санитарную часть, позднее состояние заболевших ухудшилось, им вызвали скорую помощь. По данным канала, число подхвативших вирус в Московской духовной академии может увеличиться.

Ранее очаг кори выявили в подмосковных Люберцах. Вирус обнаружили у одного из жильцов дома на улице Митрофанова. В связи с произошедшим по подъездам расклеили объявления с призывом обратиться в больницу и пройти вакцинацию от кори.

Терапевт Ольга Мамаева рассказала, что с нарастающими темпами заболеваемости корью поможет справиться обязательная вакцинация. Кроме этого, по ее словам, необходимо принимать карантинные меры. Как объяснила специалист, ранняя диагностика кори затрудняется тем, что на первых стадиях заболевание чрезвычайно похоже на респираторную инфекцию, пока не начинаются высыпания на коже. За это время инфицированный может заразить большое число окружающих. По словам Мамаевой, корь опасна множеством осложнений, тяжелее всего проявляющихся у пациентов младше пяти и старше 30 лет.