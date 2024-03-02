В российском городе выявили очаг кори «Осторожно, Москва»: очаг кори обнаружили в Люберцах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очаг кори выявили в подмосковных Люберцах, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, в доме на улице Митрофанова заболел один из жильцов. В связи с произошедшим по подъездам расклеили объявления с призывом обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию от кори.

Вакцинации подлежат все граждане независимо от возраста, у которых отсутствуют сведения (подтверждающий документ) о наличии вакцинации против кори, — говорится в сообщении.

В конце января сообщалось, что еще одну вспышку кори зафиксировали в Москве — на этот раз в районе Северное Тушино на северо-западе города. Из-за произошедшего пришлось закрыть приемную столичного депутата Дмитрия Локтева. Роспотребнадзор попросил местных жителей сделать прививку.

Кроме того, в конце декабря сообщалось, что юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори. Мера также коснулась Высшей школы аудита, которая располагается в том же здании на Воробьевых горах. В вузе был определен круг контактных лиц, а также были приняты меры для недопущения распространения заболевания.