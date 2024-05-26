В России может подорожать мороженое Mash: мороженое подорожает в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость мороженого в России вырастет в грядущем летнем сезоне, сообщает Telegram-канал Mash. Себестоимость молочного и шоколадного мороженого поднялась на 15% и 25% соответственно. Как указал канал, причиной подорожания является рост цен на сырье, упаковку, логистику, а также нынешние высокие цены на какао-бобы.

В январе 2024 года объем производства мороженого увеличился на 14% по сравнению с январем 2023 года, в феврале — на 23%, а в марте — на 14,4%, что составляет рост в первом квартале на 17,22%. Это дополнительно обременяет производителей из-за несезонного спроса и увеличения себестоимости. На это также повлияло резкое увеличение цен на молочные жиры и какао-бобы.

Производители закупают какао-бобы в разных объемах и местах, поэтому увеличение цен на мороженое неодинаково. Например, цены на пломбир остаются стабильными, в то время как сливочное и мороженое в глазури подорожают. Однако окончательное увеличение цен также зависит от наценок поставщиков и розничных сетей. Первое увеличение цен произошло в марте-апреле, и сейчас снова есть угроза увеличения цен из-за наступающего сезона, говорится в сообщении.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что с 1 июля в России могут вырасти цены на вино. Эксперт подчеркнул, что подорожание произойдет, если будут введены новые пошлины на этот алкогольный напиток. Он также добавил, что летом традиционно наблюдается понижение инфляции. По его словам, в связи с этим есть вероятность, что рост цен на крупы, мясо и рыбу замедлится.