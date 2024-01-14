Стало известно о судьбе последнего бизнеса кинокритика Долина в РФ Mash: Антон Долин закрыл последний бизнес в России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Антон Долин

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), покинувший Россию после начала специальной военной операции на Украине, закрыл последний бизнес в стране, который был связан с созданием контента, передает Telegram-канал Mash. По его данным, организация существовала с 2019 года.

Как пишет канал, также контора Долина, с помощью которой он создавал аудио- и видеоконтент, занималась организацией прямых эфиров на радио. Сам журналист уехал из РФ в 2022 году, еще тогда продав часть имущества.

В декабре 2023 года Савеловский суд Москвы оштрафовал кинокритика Антона Долина на 40 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении деятельности иностранного агента.

В конце ноября сообщалось, что Долин и журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решили избавиться от своего бизнеса в России, они ликвидируют свое издательство «Тенес» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Зыгарь и Долин уехали из России после начала спецоперации, но продолжали зарабатывать в стране благодаря своему издательству. По информации канала, в 2022 году ООО «Тенес» лишилось госконтрактов. Книги писателя в итоге перестали продаваться в РФ. А упоминания о журналисте убрали из пресс-релизов и документального фильма о режиссере Алексее Германе, который он снял.