Стало известно о сильнейшем яде в популярном алкогольном напитке Хирург Умнов: в домашних ягодных настойках содержится синильная кислота

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Домашние алкогольные настойки на фруктах и ягодах крайне вредны для репродуктивной функции и мужчин, и женщин, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Такие напитки наносят удар по почкам, так как могут содержать синильную кислоту. Более безопасной, в разумных пределах, является подобная промышленная продукция.

Фруктовые и ягодные крепкие настойки крайне вредны для почек. Из-за дисбаланса электролитов усиливается их работа, что может в конечном счете привести к почечной недостаточности из-за повреждения почечных нефронов. Нарушается гормональный статус человека, из-за чего женщина не сможет забеременеть, а мужчина — создать достаточное количество здоровых сперматозоидов, — сказал он.

Умнов пояснил, что в качественных настойках, приобретенных в магазине, не должно быть метилового спирта, чрезвычайно опасного для жизни. В сделанных в домашних условиях напитках из-за недостаточной очистки могут содержаться опасные продукты переработки пищевого компонента, которые используют «для вкуса и аромата».

Вишня, миндаль и абрикосовые косточки содержат амигдалин, который в организме превращается в сильнейший яд — синильную кислоту. Может наступить аритмия и смерть от остановки сердца или от острого панкреатита, — предостерег эксперт.

Преподаватель ранее также предупредил, что фруктово-ягодные настойки могут быстрее водки разрушить важнейшие органы человека, включая печень, желудок, сердце и сосуды. Он отметил, что крепость подобных напитков иногда доходит до 60 градусов.