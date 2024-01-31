Назван популярный фруктово-ягодный напиток, разрушающий печень и сердце Хирург Умнов: фруктово-ягодные настойки разрушают сердце быстрее водки

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Фруктово-ягодные настойки могут быстрее водки разрушить важнейшие органы человека, включая печень, желудок, сердце и сосуды, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что крепость подобных напитков иногда доходит до 60 градусов.

Фруктовая или ягодная настойка — крайне вредный напиток. Крепость доходит до 60 градусов. Из-за лошадиной дозы сахара это «химера» между вином и водкой. Такая концентрация спирта повреждает ЦНС, разрушает печень, желудок, сердце и сосуды иногда быстрее водки. Пагубный эффект практически в два раза усиливает высокая концентрация сахара, — добавил Умнов.

Врач подчеркнул, что сахар в бутылке настойки под воздействием ферментов медленно бродит, повышая градус, и, попадая в желудок и кишечник, вызывает брожение у бактерий кишечника. Это приводит к повышенному газообразованию, вздутию и боли в животе, подытожил Умнов.

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