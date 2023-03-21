Стало известно о новом воздействии COVID-19 на человека Инфекционист Тимаков: COVID-19 стал усиливать восприимчивость организма к стрессу

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В настоящее время последствия перенесенной коронавирусной инфекции остаются серьезными, однако вирус поменял структуру воздействия на организм человека. Об этом сообщили ТАСС опрошенные эксперты. По их словам, вирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и агрессии со стороны других вирусов и внешней среды.

По последствиям он поменялся, переключил отсроченное воздействие на наши органы. <...> Если брать в глобальном масштабе, он стал вирусом, частично нарушающим работу наших органов, стирающим иммунитет и усиливающим восприимчивость организма к факторам стресса и агрессии со стороны других вирусов и со стороны негативных факторов внешней среды, — рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он также отметил, что вирус продолжает влиять на память и нервную систему человека, нередко пациенты жалуются на панические атаки и нарушения в работе ЖКТ. Нарушаются нейросенсорные связи, в связи с чем у человека возникает так называемый «мозговой туман», когда он не понимает, что ему говорят и забывает, что было сказано.

В свою очередь заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что у граждан, перенесших COVID-19, продолжает наблюдаться совокупность стойких симптомов, включая одышку, усталость, боли в груди, миалгию, артралгию и когнитивные нарушения.

Также эксперты отмечают, что с появлением штамма «омикрон» у пациентов обострились проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, в основном они связаны с нарушением тонуса сосудов и создают риск тромбозов, инфарктов и инсультов.

У детей страдает эндокринная система, ЖКТ, чаще стали проявляться определенные аллергические реакции.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что в России количество заболевших COVID-19 в десять раз больше числа людей с выявленным коронавирусом, однако никакой трагедии в этом нет. По его словам, это «подарок природы», потому что люди получают «живую вакцину». Эксперт отметил, что в подобных показателях статистики нет ничего плохого, ведь люди не обращаются к врачу при легкой форме заболевания.