«Подарок природы»: иммунолог о вспышке коронавируса в России Иммунолог Жемчугов назвал вспышку коронавируса в России подарком природы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сдача тестов для диагностики на наличие коронавирусной инфекции

Количество заболевших COVID-19 в десять раз больше числа людей с выявленным коронавирусов, рассказал НСН иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, это «подарок природы», ведь люди получают «живую вакцину». Эксперт отметил, что в подобных показателях статистики нет ничего плохого, ведь люди не обращаются к врачу при легкой форме заболевания.

Число заболевших людей в десять раз больше, чем количество выявленных пациентов с коронавирусом. Зачастую люди при легкой форме заболевания не обращаются к врачу. Никакой трагедии в этом нет. Фактически идет вакцинация новой живой вакциной, подаренной нам природой. Закончится это тогда, когда такая «вакцина» вытеснит все предыдущие конструкции вируса, — заявил Жемчугов.

Иммунолог добавил, что к осени COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Об этом можно будет говорить, если летом в Южном полушарии появится штамм коронавируса, который придет в Россию он в сентябре-октябре, отметил эксперт. Второй вариант развития ситуации с COVID-19 подразумевает формирование у населения стопроцентного коллективного иммунитета. Из-за этого вирусу придется искать новых хозяев и ждать, пока у людей ослабнет иммунитет или пока в нем самом не произойдет мутация, которая позволит вновь заражать людей, подчеркнул Жемчугов.

Заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов ранее заявил, что на данный момент нет поводов говорить о скорой победе над COVID-19. Он назвал странным заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о возможности завершить пандемию коронавируса в 2023 году. По мнению вирусолога, в ближайшие годы COVID-19 будет примерно таким же проблемным, как грипп.