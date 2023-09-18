Мясников рассказал, нужно ли заново прививаться от COVID-19 Доктор Мясников: в России не создали вакцину от COVID-19 для обновления прививки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на данный момент отсутствует подходящая вакцина от COVID-19 для обновления прививки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что в России есть целый ряд препаратов, но с момента их создания вирус успел несколько раз мутировать, а с 2023-го не рекомендованы к применению вакцины Moderna, Pfizer и векторная J&J, пишет «МК в Питере».

Как отмечает доктор, клинические исследования обновленного «Спутника» завершатся только в 2024 году. Недавно в России появилась новая моновалентная вакцина «Конвасэл», которая может противостоять мутациям. В США также появились новые вакцины, сочетающие компоненты COVID-19 и его штаммов. Массовой ревакцинации при этом не планируется — эти прививки будут ставить тем, кто находится в зоне риска: пожилым, детям и людям с ослабленным иммунитетом.

Мясников пояснил, что скорость разработки новых вакцин не соответствует скорости появления мутаций коронавируса. Ученые рассчитывают, что последние штаммы будут не так сильно отличаться друг от друга. Пока нельзя точно сказать, насколько опасны для людей новые формы. Доктор привел в пример штамм «пирола», который может ускользать от иммунитета.

Иммунолог Николай Крючков ранее сообщил, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь. По его словам, рост числа заражений коронавирусом начал фиксироваться с конца августа — начала сентября.