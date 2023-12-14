Стало известно, насколько популярен безвизовый туробмен с КНР и Ираном Минэкономразвития: более 150 тысяч турпоездок прошли по обмену с КНР и Ираном

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Более 150 тысяч взаимных туристических поездок было совершено в рамках безвизового группового обмена с Ираном и Китаем, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По его словам, в настоящий момент с рядом стран Ближнего Востока и Азии прорабатывается введение полностью безвизового режима, передает ТАСС.

Запустили групповой безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном. По последней статистике на вчера, у нас более 150 тысяч взаимных поездок и около 50 тысяч въездных туристов соответственно, в основном из Китая, приехали по этому механизму в РФ, — рассказал Кондратьев.

Кроме прочего, готовится платежная карта для туристов, добавил он. По словам представителя Минэкономразвития, в настоящий момент фиксируется значительный рост интереса к России со стороны иностранных граждан, о чем свидетельствуют данные различных систем бронирования. В первую очередь в путевках заинтересованы жители Китая, Саудовской Аравии, Турции и ряда других стран.

Ранее стало известно, что самыми популярными туристическими направлениями у россиян для отдыха в Новый год стали Египет, Таиланд, а также Сочи. А вот наиболее нетипичным станет путешествие в Австралию, Сингапур, Вьетнам и Малайзию.