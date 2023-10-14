Стало известно, на сколько увеличат материнские пособия в 2024 году СФР: материнские пособия в 2024 году вырастут в 1,5 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пособия по материнству в 2024 году будут на 54% больше по сравнению с текущим годом, рассказал глава Соцфонда России (СФР) Сергей Чирков. По его словам, которые приводят «Известия», общая сумма декретных выплат вырастет до 678 млрд рублей. В 2025 году планируется дальнейший рост бюджетных расходов на пособия.

Выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а через год, то есть в 2025 году, они увеличатся в два раза, — сказал Чирков.

Член Совфеда и председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова при этом отметила, что в условиях экономического кризиса финансовая поддержка матерей важна, однако едва ли это простимулирует повышение рождаемости в стране. Она пояснила, что пособие по беременности и родам равняется 100% средней зарплаты работающей женщины, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 40%.

Прямого следствия между повышением выплат и повышением рождаемости вряд ли можно ожидать, так как проблема бедности никуда не делась, особенно если говорить о семьях и женщинах, живущих в сельской местности, — сказала Епифанова.

Ранее правительство России предложило сохранять детские пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода матери из декрета. Если законопроект будет принят, то такая мера поддержки заработает уже в следующем году.