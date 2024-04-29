Стало известно, куда россияне ездят чаще всего в майские праздники Директор АТОР: россияне в майские праздники путешествуют в Краснодарский край

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне стремятся поехать в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, на Ставрополье и на другие курорты страны в майские праздники, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва». Россияне также путешествуют на Ставрополье и курорты Минеральных Вод. В майские праздники граждане также отправляются в Подмосковье, Дагестан, Татарстан и Калининград.

Конечно, Краснодарский край впереди планеты всей, это круглогодичная история. На майские, летом, зимой, осенью Краснодарский край рулит, — заявила она.

Представитель АТОР добавила, что в число лидеров среди курортов Краснодарского края неожиданно вырвалась Анапа. Второе место заняли Ставропольский край и Минводы. Далее идут Санкт-Петербург и Москва. За ними следуют Подмосковье, Дагестан, Татарстан и другие. Калининград вошел в топ-10 популярных мест для путешествий. Однако, по словам Ломидзе, в майские там «прохладненько».

В преддверии длинных выходных экологи раскрыли, сколько топлива россияне потратят в праздники. По подсчетам экспертов «Рослесинфорга», речь идет о 140 вагонах угля на приготовление шашлыка.