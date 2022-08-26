Напавший на члена СПЧ Каляпина обвинил его в домогательствах Напавший на правозащитника СПЧ Каляпина нижегородский полицейский обвинил его в домогательствах

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Игорь Каляпин

Напавший на члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина полицейский из Нижнего Новгорода обвинил его в домогательствах, пишет Telegram-канал Baza. Он уточнил, что правозащитник потрогал его за половые органы, после чего завязалась драка.

Издание сообщает, что Каляпин познакомился со своим будущим оппонентом, выпивая на даче. После того, как их общий знакомый уснул, правозащитник предложил полицейскому продолжить застолье в бане. Однако, по словам мужчины, во время растопки печи, Каляпин внезапно потрогал нового знакомого за ногу, а затем и за интимное место. В ответ сотрудник МВД сломал ему нос, а тот в отместку ударил его в лицо и порезал руку.

Драку остановила полиция. Мужчины написали друг на друга встречные заявления. Каляпин по поводу причинения телесных повреждений, а его новый знакомый заявил о домогательствах.

Позднее Каляпин заявил, что напавший на него мужчина был у него впервые, поэтому не знал, что по всей территории установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом он ответил на обвинения в домогательствах со стороны напавшего полицейского. В разговоре с NEWS.ru член СПЧ подчеркнул, что видео было передано в правоохранительные органы.