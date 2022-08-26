«У меня везде камеры» : Каляпин ответил на обвинения в домогательствах

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Игорь Каляпин

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин заявил, что напавший на него мужчина был у него впервые, поэтому не знал, что по всей территории установлены камеры видеонаблюдения, никаких домогательств не было, это «бред», таким образом он ответил на обвинения в домогательствах со стороны напавшего полицейского. В разговоре с NEWS.ru член СПЧ подчеркнул, что видео было передано в правоохранительные органы, а нападавший будет продолжать «что-то придумывать», чтобы «отмазаться и очернить» его.

Он был в первый раз и не знал, что у меня везде установлены камеры, у меня их 11 штук. В предбаннике у меня также стояло видеонаблюдение, на нем все видно. Наверно он еще что-то будет придумывать, чтобы отмазаться и очернить меня, — рассказал он.

По мнению Каляпина, сейчас распространяется та версия, которую придумал нападавший, с целью поставить его в «глупое и унизительное» положение. Тем не менее Каляпин признал, что был нетрезв — тест на алкоголь показал 0,4 промилле в крови.

Ранее мужчина, напавший на Каляпина, обвинил его в сексуальных домогательствах. По его словам, Каляпин трогал его за гениталии.

25 августа стало известно, что на Игоря Каляпина напали в Нижегородской области. Он был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Нападавший пытался порезать Каляпину лицо и задушить его.

Правозащитница Ева Меркачева в свою очередь сообщила, что напавший на члена СПЧ мог представиться полицейским, чтобы проникнуть в его дом. Она считает, что Каляпин доверился злоумышленнику, поскольку его сосед также является работником правоохранительных органов и в тот момент находился вместе с ними.