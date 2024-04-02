Стало известно, кого Юрий Лоза утомил разговорами о плоской Земле Кандидат наук Железнов: пусть Лоза докажет, что Земля плоская

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Певец Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза должен сам доказать, что Земля плоская, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов. По его словам, артисту надо подучить физику.

Понимаете, очень трудно доказывать элементарные вещи. Пусть он сначала докажет, что Земля плоская, а не мы будем доказывать, что она круглая. Все формулы, притяжение точечных масс, притяжение объемных тел и все это — я не знаю, что еще нужно доказывать. Пусть почитает учебники по небесной механике и все поймет, — заявил он.

Лоза ранее высказал мнение, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос во время съемок фильма «Вызов», потому что «Земля плоская». В одном из интервью он отметил, что все сцены могли быть сняты в павильоне. Он также усомнился в том, что Юрий Гагарин действительно летал в космос.

Биолог Александр Панчин в интервью NEWS.ru пояснил, что среди людей, которые верят в теорию плоской Земли, много тех, кто активно занимается просмотром телевидения, являющегося серьезным источником дезинформации. По словам специалиста, научные знания иногда оказываются слишком сложными для понимания, поэтому людям проще верить в мифы.