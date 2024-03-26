Стало известно, когда приехал в Москву один из обвиняемых в теракте РИА Новости: обвиняемый в теракте Шамсидин приехал в Москву полгода назад

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Фаридуни Шамсидин

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном Красногорске Фаридуни Шамсидин уехал из Таджикистана в Москву на заработки полгода назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД республики. Известно, что на родине он работал пекарем, а из Москвы высылал деньги жене. Соседи называют его спокойным и вежливым человеком.

Он уехал полгода назад в Москву на заработки, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб прибыли в столицу Таджикистана Душанбе для проведения следственных действий с родственниками обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». В первую очередь силовики займутся родственниками четырех мужчин, являющимися непосредственными исполнителями теракта.

Позже стало известно, что таджикские силовики уже нагрянули в дом, где жила семья Фаридуна Шамсиддина. Его родственников увезли, а сам дом опечатали. В данное время у него дежурит сотрудник милиции.

Согласно последним данным, в результате трагедии, произошедшей 22 марта, погибли 139 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что расследование указывает на то, что теракт был тщательно спланирован.

По словам главы Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, за терактом стоят США, Великобритания и Украина. По его словам, об этом свидетельствует та информация, которой на данный момент располагает ведомство.