Стало известно, какую опасность скрывают веснушки у взрослых Врач Гофман: большое количество веснушек у взрослых связано с риском развития меланомы

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Веснушки считаются нормой у детей от двух лет и до подросткового возраста, однако если они в большом количестве появляются на коже взрослого человека, то это может сигнализировать о предрасположенности к развитию рака кожи, заявила невролог, педиатр, врач превентивной медицины Ольга Гофман. Такие пигментные пятна чаще всего появляются у людей со светлой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами, а эти черты относятся к факторам риска меланомы, рассказала она Lenta.ru.

В нескольких исследованиях обнаружили связь эфелид (веснушек. — NEWS.ru) с онкологическими заболеваниями кожи, с повышенным риском развития меланомы, при этом учитывается не только количество веснушек, но и в целом тип внешности, — пояснила специалист.

Гофман отметила, что родинки и веснушки сами по себе безвредны, однако следует внимательно следить за их изменениями. По ее словам, 75% случаев меланомы — новые пятна, а остальные 25% образуются в пределах существующей пигментации.

Британские онкологи из организации по исследованию рака Cancer Research ранее рассказали про несколько способов определить рак кожи на вид. По словам экспертов, одним из симптомов является внезапное появление новой родинки или перерождение старой. Специалисты отметили, что меланома может выглядеть как плоское красное шелушащееся пятно.