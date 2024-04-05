Стало известно, какой напиток защищает пожилых от Альцгеймера и рака Гериатр Рунихина: кофе защищает пожилых от рака и Альцгеймера

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Кофе помогает пожилым в профилактике рака и болезни Альцгеймера, рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что данный напиток улучшает когнитивные функции мозга. Он также препятствует возникновению болезни Паркинсона.

Кофе улучшает когнитивные функции. Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований, — пояснила врач.

Особых ограничений для пожилых по употреблению кофе нет: можно пить одну-две чашки в день. При большой концентрации кофеина у некоторых может возникать тремор, тахикардия, беспокойство и головокружение. Если проявились подобные симптомы, стоит сократить количество употребляемого напитка, уточнила Рунихина.

Пожилым стоит добавить в рацион вишневый сок: в нем содержится большое количество антиоксидантов, которые снижают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также рекомендуется пить соки граната, черники и клубники. При этом гериатр отметила, что пить надо не магазинные, а домашние соки, чтобы получить для организма пользу. В пожилом возрасте следует ограничить употребление алкоголя и сладких газировок.

Врач-гериатр Глеб Краснов ранее рассказал, что на продолжительность жизни влияют три основных фактора. По его словам, это уровень благополучия, риски, связанные с климатическими условиями, и экологически опасные производства.