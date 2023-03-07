Стало известно, при каком налете на языке нужно срочно обратиться к врачу Терапевт Чиркова: белый, желтый или бело-серый налет на языке говорит о проблемах с внутренними органами

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Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что при появлении на языке налета темных оттенков, который не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щеки и глотку, вызывает боль, то необходимо срочно обратиться к врачу. Она напомнила, что у здорового человека язык «чистый, влажный, розовый, с гладкими ровными краями и хорошо заметными сосочками».

Если у вас или вашего ребёнка температура и любые другие признаки инфекционного заболевания, обращайтесь к врачу, он сам разберётся с налётом на языке. Что же касается не опасных для жизни состояний, то белый цвет налёта говорит о проблемах с желудком, желтоватый — с желчевыводящей системой, бело-серый — с поджелудочной железой. Во всех этих случаях налёта по краям языка из-за отёка могут образовываться фестончатые следы от зубов, — отметила специалист.

Медик добавила, что патологический налёт появляется при инфекционных заболеваниях, болезнях ЖКТ, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, при курении, начинающемся раке языка, лучевой болезни. По ее словам, в зависимости от недуга, различается цвет, запах, консистенция налёта и его расположение — по всему языку или по его части.

Если у вас или вашего ребёнка температура и любые другие признаки инфекционного заболевания, обращайтесь к врачу, он сам разберётся с налётом на языке. Что же касается не опасных для жизни состояний, то белый цвет налёта говорит о проблемах с желудком, желтоватый — с желчевыводящей системой, бело-серый — с поджелудочной железой. Во всех этих случаях налёта по краям языка из-за отека могут образовываться фестончатые следы от зубов, — рассказала Чиркова.

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