Названы продукты, которыми можно заменить мясо Терапевт Шмелева: мясо можно заменить соевыми продуктами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мясо можно заменить соевыми продуктами, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. По ее словам, также вместо мяса в меню можно добавить грибы, баклажаны и бобовые.

Например, тофу. Готовится он из сои и во многих блюдах способен заменить мясо и морепродукты. Он мягкий и пористый, но при отжиме становится более твердым, — объяснила медик.

Врач отметила, что можно не ограничивать свой рацион только продуктами из сои. Вместо мяса также рекомендуется есть грибы, поскольку они такие же сочные. Баклажаны, цветная капуста, фасоль и другие бобовые могут заменить мясо, так как они схожи с ним по питательности и калорийности.

Некоторым людям необходимо есть мясо, поэтому перед тем как полностью от него отказываться, нужно проконсультироваться со врачом, добавила терапевт. Кроме того, животный белок в полной мере нельзя заменить растительным, заключила Шмелева.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что мелкая морская рыба полезнее мяса, поскольку богата витаминами, в том числе кальцием, витамином B12 и омегой-3, нехватка которых может спровоцировать болезни сердца и другие заболевания. По ее словам, мясо называют одним из факторов ускоренного старения и не рекомендуют употреблять в большом количестве.