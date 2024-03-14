Врач перечислила продукты, провоцирующие мигрень Врач Тарасова: выдержанные сыры могут спровоцировать мигрень

Мигрень могут спровоцировать продукты, содержащие в составе тирамин, предупредила врач-невролог Анастасия Тарасова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что к ним относятся выдержанные сыры, копченое или маринованное мясо и рыба, бобовые, орехи, квашеная капуста, красное вино и соевые продукты.

Тирамин — соединение, которое образуется при расщеплении аминокислоты тирозина. Известно, что тирамин приводит к избирательному сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением, — пояснила врач.

Приступы мигрени могут возникать на фоне употребления бекона, сосисок, ветчины и колбас. Людям, страдающим от приступов головной боли, стоит с осторожностью отнестись и к цитрусовым: апельсины, грейпфруты, лимоны, лайм и мандарины содержат тирамин в высокой концентрации. Также лучше отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Кроме того, спровоцировать мигрень могут фаст-фуд и блюда быстрого приготовления. Тарасова посоветовала вести дневник головных болей и питания, чтобы выявить, какие продукты оказывают негативное воздействие на конкретного человека.

Невролог Любовь Некрасова ранее рассказала, что женщины значительно чаще мужчин подвержены мигрени, так как этот недуг более чем в 70% случаев связан с менструальным циклом. По ее словам, сильным триггером приступа является колебание уровня женских половых гормонов эстрогенов и нейромедиатора серотонина.