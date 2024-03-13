Невролог объяснила, почему мигрень чаще и сильнее проявляется у женщин Невролог Некрасова: большинство мигреней у женщин связаны с менструальным циклом

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Женщины значительно чаще мужчин подвержены мигрени (соотношение примерно 3:1), так как этот недуг более чем в 70% случаев связан с менструальным циклом, рассказала в беседе с LIFE.ru невролог Любовь Некрасова. По ее словам, сильным триггером приступа является колебание уровня женских половых гормонов эстрогенов и нейромедиатора серотонина, известного также как «гормон счастья».

Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин. Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, а также повышает чувствительность болевых рецепторов, — объяснила специалист.

По ее словам, эстроген-ассоциированная мигрень — наиболее тяжелая разновидность этого недомогания. Приступы боли часто носят интенсивный характер, длятся по несколько дней и слабо поддаются терапии обычными препаратами. Кроме того, чрезвычайно опасным осложнением такой мигрени является мигренозный инсульт. Поэтому пациенткам с «менструальной мигренью» часто требуется специальное лечение.

Врач напомнила, что мигрень — это приступы сильной головной боли продолжительностью от четырех часов до двух-трех суток. Спутниками мигрени часто выступают чувствительность к свету и звукам, тошнота и рвота. Перед началом приступа часто возникают такие зрительные феномены, как пятна, искры или свечение в глазах. Обычно эти признаки длятся от пяти минут до часа. Если это происходит дольше, следует проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования.

Ранее невролог Роман Люкманов предупредил, что частый прием обезболивающих лекарств может спровоцировать развитие абузусной, или хронической головной боли. По словам специалиста, постоянные головные боли могут оказаться признаком неврологического расстройства, что является поводом для визита к врачу.