Стало известно, какие продукты помогут сохранить красоту кожи Роспотребнадзор: морепродукты помогут сохранить красоту кожи

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Чтобы сохранить кожу красивой и гладкой, следует добавить в рацион морепродукты и рыбу, посоветовали специалисты Роспотребнадзора Мурманской области. В ведомстве отметили, что в них содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые отвечают за увлажнение и восстановление коллагеновых волокон, пишет «МК в Мурманске».

Как уточнили специалисты, одними из самых полезных продуктов для кожи считаются устрицы и мидии. Кроме того, стоит чаще употреблять орехи, например миндаль и фундук. Они помогут сохранить баланс жира и влаги в коже. Оранжевые овощи, такие как тыква и морковь, улучшат цвет лица.

Чтобы укрепить волосы и ногти, организму нужен кератин. Получить его из пищи нельзя, но можно простимулировать его синтез благодаря некоторым продуктам. К ним относятся постное мясо, рыба, птица и яйца. Стоит обратить внимание на кисломолочные продукты, сыры, ананасы, груши и гречку. Семена подсолнечника и сои содержат аминокислоты в составе кератина. Для кожи и волос также полезны оливковое и кокосовое масла, богатые витаминами А, D и Е.

Дерматолог Татьяна Егорова ранее предупредила, что частое посещение соляриев может привести к возникновению меланомы. Специалист подчеркнула, что из-за воздействия ультрафиолета происходят мутации в клетках, которые с течением времени могут стать причиной злокачественной опухоли.