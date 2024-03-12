Стало известно, какие компьютерные игры калечат психику детей Детский психолог Никифорова: шутеры и ужастики калечат психику детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шутеры (стрелялки), а также компьютерные игры в жанре ужасов могут в прямом смысле слова покалечить психику ребенка, рассказала NEWS.ru детский психолог Варвара Никифорова. Эксперт отметила, что подобные «развлечения» вызывают стресс, тревогу и депрессию, ухудшая качество сна и концентрацию.

Что же касается шутеров, в особенности тех, которые содержат насилие и жестокость, они, безусловно, оказывают негативное воздействие на психологическое здоровье детей, вызывая стресс, тревогу и депрессию, а также ухудшая качество их сна и концентрацию. Практически калечат психику. Родители должны проявлять бдительность и контролировать игровую активность своих детей, предлагая им более конструктивные и безопасные развлечения, — отметила Никифорова.

Ранее действующий чемпион России по Dota 2 Евгений fsd Погребешный рассказал NEWS.ru, что многопользовательская игра Dota 2 обрела популярность по всему миру, потому что она не может надоесть. По его словам, каждый матч в игре является уникальным, а цена ошибки очень высока.

Он отметил, что каждый матч длится около 40 минут, а иногда и больше. При этом в игре отсутствует второй тайм, поэтому геймеры вынуждены подстраиваться под изменяющиеся по ходу матча события, добавил Погребешный.