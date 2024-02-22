Киберспортсмен объяснил невероятную популярность Dota 2 Киберспортсмен Погребешный: уникальность каждого матча делает Dota 2 популярной

Фото: Valve

Dota 2

Многопользовательская игра Dota 2 обрела популярность по всему миру, потому что она не может надоесть, заявил NEWS.ru действующий чемпион России по данной дисциплине киберспортсмен Евгений fsd Погребешный. По его словам, каждый матч в игре является уникальным, а цена ошибки очень высока.

Dota популярна во всем мире, потому что она не может надоесть. Несмотря на то, что поле, как и в шахматах, одинаковое, каждый матч и персонажи абсолютно разные. Каждый новый матч игроки выбирают себе управляемого юнита. Способности одного персонажа дополняют способности другого, — заявил Погребешный.

Он отметил, что каждый матч длится около 40 минут, а иногда и более. При этом в игре отсутствует второй тайм, поэтому геймеры вынуждены подстраиваться под изменяющиеся по ходу матча события, добавил Погребешный. Киберспортсмен подчеркнул, что взять паузу и обдумать стратегию во время сражения нельзя.

Сложность Dota в том, что одна ошибка, пусть и незначительная, может привести к проигрышу в матче. Игра может проходить по вашему сценарию, но достаточно одного момента, и вот враги уже доминируют, — пояснил он.

Погребешный рассказал, что у профессиональных игроков в данной дисциплине реакция не хуже, чем у гонщиков «Формулы-1». По его словам, способность быстро реагировать и адаптироваться под атаки оппонента помогает одержать победу. В завершение киберспортсмен отметил, что Dota 2 вряд ли перестанет быть популярной, так как разработчики постоянно выпускают новых персонажей и обновляют старых.

21 февраля в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоялась церемония открытия Игр будущего, в которой принял участие президент России Владимир Путин. На мероприятии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал главе государства о Dota 2. По его словам, задача игры — «завоевать вторую половину поля соперника», также она развивает «стратегические и тактические вещи».