Стало известно, какие антиковидные меры будут отменены в школах Роспотребнадзор: возобновление антиковидных ограничений в школах не требуется

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С 1 сентября в российских школах будут отменены многие радикальные антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Теперь школьникам и преподавателям необязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и приносить медицинские справки для посещения. Также отменено закрепление за классами.

На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Несмотря на это, школьникам и педагогам продолжат измерять температуру при входе в здание, работники столовой по прежнему должны будут носить маски и перчатки, а на территории учебных заведений будет запрещено проводить массовые мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что перевод школьников на дистанционный формат обучения возможен в ближайшее время из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. По его словам, если темпы распространения COVID-19 не снизятся, то существует вероятность, что 1 сентября школьники не пойдут на праздничную линейку, а останутся дома.