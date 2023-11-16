Стало известно, какая рыба самая опасная для пожилых Диетолог Соломатина: тиляпия является самой опасной рыбой для пожилых

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Для пожилых самой опасной рыбой является тиляпия, особенно если она была выращена в плохих условиях, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что она накапливает в себе токсины и тяжелые металлы. Для пожилых они особенно опасны, так как защитные силы организма с возрастом ослабевают.

Если условия были плохими, то рыба накапливает токсины, тяжелые металлы. <...> Я бы порекомендовала к тиляпии относиться настороженно, поскольку она может содержать разные вещества, компоненты. Если организм здоровый, то ее можно есть раз в месяц, не нужно отказываться. Главное — не частить, — посоветовала врач.

Риски для здоровья пожилых также представляет употребление тунца. Диетолог пояснила, что опасность рыбы зависит от ее возраста. Так, тунец живет достаточно долго и за это время успевает накопить большое количество ртути.

Диетолог Оксана Михалева ранее рассказала, что молочные продукты, белое мясо птицы, а также рыба, цельнозерновые злаки, овощи и фрукты являются наиболее полезными для пожилых людей. Она посоветовала людям в возрасте ежедневно употреблять три порции молочных продуктов: это препятствует потере мышечной массы.