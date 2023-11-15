Диетолог объяснила, какие продукты наиболее полезны для пожилых людей Диетолог Михалева: пожилым людям полезно употреблять три порции молочки в день

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Молочные продукты, белое мясо птицы, а также рыба, цельнозерновые злаки, овощи и фрукты являются наиболее полезными для пожилых людей, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Она посоветовала людям в возрасте ежедневно употреблять три порции молочных продуктов: это препятствует потере мышечной массы, а также дает организму кальций.

Как рассказала диетолог, молочные и кисломолочные продукты богаты легкоусвояемым белком, который содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для поддержания здоровья в пожилом возрасте. Также молоко и продукты из него — важный источник кальция.

Кальций жизненно необходим для профилактики возрастного остеопороза — хрупкости костей, который стремительно развивается в возрасте старше 50 лет. Для получения достаточного количества кальция из продуктов необходимо употреблять три порции молочных продуктов в день, — пояснила врач.

Хорошим источником белка является и белое мясо птицы, продолжила специалист. По ее словам, красное мясо и блюда мясной гастрономии в старшем возрасте необходимо серьезно ограничить — до одного раза в месяц. Рыба и морепродукты полезны благодаря содержанию белка и полиненасыщенных жирных омега-3 кислот, которые защищают организм от атеросклероза сосудов, рака, диабета и вообще старения. При этом максимально богаты омега-3 кислотами недорогие сельдь и скумбрия.

По словам эксперта, польза цельнозерновых злаков обусловлена содержанием в оболочке зерна витаминов, микроэлементов и клетчатки, которая способствует пищеварению и профилактике рака, выводит холестерин и токсины из организма. Также для поддержания здоровья в пожилом возрасте необходимо ежедневно употреблять не менее 500 г овощей и фруктов, посоветовала специалист.

Овощи и фрукты поддерживают здоровье кишечника, за счет клетчатки профилактируют переедание и ожирение, сахарный диабет, <...> насыщают организм биологически активными веществами для нормального протекания биохимических процессов, что является основой продления молодости, — подытожила Михалева.

Ранее диетолог Маргарита Королева порекомендовала пожилым людям исключить из завтрака жареные и копченые продукты. По словам специалиста, с возрастом ЖКТ начинает работать хуже и такая еда может негативно отразиться на здоровье.